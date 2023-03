Cervia, 22 milioni di investimenti grazie a Pnrr e Pnc

Il 22 marzo in Teatro comunale è stato presentato il piano degli investimenti destinati al Comune di Cervia relativi ai fondi PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza), PNC (Piano Nazionale Complementare) e Piani regionali.

Sono intervenuti l’assessore della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini, il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale e il sindaco di Cervia Massimo Medri che hanno illustrato nel dettaglio il piano.

Saranno 21,3 milioni i fondi a disposizione del Comune di Cervia per le progettazioni avviate con il PNRR per un valore complessivo degli investimenti di circa 22,4 milioni.

Partendo dalle risorse per i progetti del Parco del Delta del Po, ottenute con un accordo tra Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna e Parco del Delta del Po, per cui la città di Cervia ha ottenuto più di 5 milioni per la realizzazione della pista ciclabile ad anello delle saline, per la realizzazione del museo delle acque con la ristrutturazione e riqualificazione della vecchia idrovora e la realizzazione della torretta di avvistamento per gli amanti del birdwatching.

Oltre a questo verrà riqualificato anche l’attuale Centro visite, sempre con risorse legate a questo finanziamento PNRR. Inseriti in questo pacchetto anche i contributi per la riqualificazione del Bosco del Duca d’Altemps, polmone verde del forese, per un valore complessivo di 150 mila euro e il Parco Naturale di Cervia con la realizzazione di un’aula didattica e il restyling del punto ristoro per un valore complessivo di 500 mila euro.

Altri 5 milioni sono stati ottenuti dall’amministrazione comunale con il progetto di riqualificazione del Waterfront di Pinarella-Tagliata, che sarà un vero e proprio progetto di riqualificazione urbana.

Numerosi saranno gli interventi nelle scuole di adeguamento energetico e sismico per un ammontare di 650 mila euro per l’efficientamento energetico e più di 1 milione per l’adeguamento sismico, a cui si aggiungeranno altre risorse per un totale di 1,7 milioni di interventi.

Mentre dal Piano provinciale per la richiesta dei finanziamenti PNRR al MInistero saranno almeno 3 milioni i fondi che giungeranno per l’ampliamento della palestra dell’Istituto Alberghiero di Cervia, intervento significativo al fine di ottenere l’omologazione del CONI.

A questo si aggiungono altri 5 milioni per il rifacimento della banchina lato nord del Porto a Milano Marittima, opera fondamentale per difendere la città dalla ingressione marina.