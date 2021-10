Cerimonia con la nuova sindaca per celebrare la Liberazione di Bertinoro

Cerimonia per ricordare la Liberazione di Bertinoro avvenuta il 24 ottobre del 1944, questa mattina con la nuova sindaca Gessica Allegni. “Sono felice in particolare della partecipazione di entrambi i gruppi consiliari, di maggioranza e opposizione – afferma Allegni – partecipi allo stesso modo di un momento solenne, in cui ribadire la volontà condivisa di portare avanti l’impegno contro ogni fascismo e ogni forma di discriminazione. Insieme tuteleremo e rafforzeremo le nostre radici comuni che trovano fondamento nei principi della Costituzione nata dalla Resistenza. Ringrazio di cuore Valter Pedroni e Mirella Menghetti presenti in rappresentanza dell’Anpi, che hanno dato un contributo storico importantissimo a questa giornata così significativa per la nostra comunità”.