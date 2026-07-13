Valconca, una settimana di grandi eventi: da Sal Da Vinci a Cattolica alle sagre nell’entroterra

L’estate entra nel vivo in Valconca con una settimana, dal 13 al 19 luglio, ricca di appuntamenti diffusi che accenderanno piazze e borghi tra musica, cultura, gastronomia e teatro. Un cartellone variegato pensato per residenti e turisti, capace di unire la costa e l’entroterra in un unico grande palcoscenico.

A fare la parte del leone è Cattolica, che apre lunedì 13 con l’opera “Così fan tutte” per il Montefeltro Festival in Piazza Mercato, il liscio in Piazza delle Nazioni e i burattini per i più piccoli in Piazza del Tramonto. La Regina dell’Adriatico tornerà poi protagonista mercoledì 15 con la tradizionale “Strarustida” di pesce azzurro e musica anni ‘70 e ‘80 sulla spiaggia libera, giovedì 16 con il JazzFeeling Festival in Piazza Primo Maggio e sabato 18 con l’atteso concerto di Sal Da Vinci all’Arena della Regina.

L’entroterra risponde con un programma fittissimo. Montefiore Conca inaugura martedì 14 la rassegna “Marte-di Jazz” in Piazza della Libertà, preceduta da una passeggiata attorno alla Rocca, mentre venerdì lancia gli incontri di “Parole sotto la Rocca” e sabato ospita nell’Arena Raciti un altro prestigioso appuntamento del Montefeltro Festival con “La Rondine” di Puccini. A Montescudo-Monte Colombo, dopo i suggestivi “Concerti al Tramonto” di martedì al Castello di Albereto, il fine settimana del 18 e 19 luglio sarà dedicato alla tradizione con la Sagra della Trippa e dello Strozzaprete a Monte Colombo, animata dai live dei Moka Club e dei Revolution.

Anche gli altri centri della vallata propongono eventi di grande richiamo. Morciano di Romagna si veste a festa mercoledì 15 con il suggestivo Dinner in Bianco in Piazza del Popolo e venerdì propone l’aperitivo con l’autore in biblioteca. A San Giovanni in Marignano la rassegna per bambini nel borgo fa tappa mercoledì, seguita venerdì dallo spettacolo musicale dedicato a Janis Joplin e sabato dal concerto estivo del Corpo Bandistico locale. Spazio alla solidarietà a Saludecio, dove venerdì va in scena la commedia dialettale de “I Senza Prescia” per raccogliere fondi a favore di Emy. Completano il quadro i laboratori creativi per bambini a Gemmano il venerdì, la manifestazione canora giovanile “Rocca d’Estate” a Sassofeltrio nel weekend e le serate a Montegridolfo, che spaziano dal karaoke di sabato al rinomato format culturale “Salotto Gridolfi” di domenica, arricchito da un tributo teatrale a Ligabue.