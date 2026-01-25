Uno Bianca, il poliziotto: “I Savi hanno approfittato della nostra disorganizzazione”

«In questa sala - ha notato il magistrato riminese -, saremo circa 120 persone, ho fatto un veloce conto dei posti a sedere. La banda della Uno bianca ha ucciso 23 persone e ne ha ferite 129. Più di quanti siamo qui oggi». Numeri che danno la portata di quanto sia stato il sangue versato dai tre fratelli Savi e dai loro complici, nei sette anni in cui hanno agito, quasi indisturbati, in un territorio che conoscevano benissimo.

CATTOLICA. Quella della Uno bianca sembra ormai una vicenda lontana nel tempo, soprattutto per le generazioni che sono arrivate quando l’eco delle sparatorie - e successivamente dell’iter giudiziario - si è concluso. Eppure venerdì sera, ad ascoltare il magistrato Daniele Paci e l’agente di polizia Luciano Baglioni (oggi in pensione) nella sala conferenze dell’hotel Kursaal di Cattolica c’erano anche molti giovani. Un pubblico numeroso e attento.

Tra il 1987 e il 1994 la banda della Uno bianca si macchiò di 103 episodi criminosi, in particolare rapine a mano armata, prendendo di mira banche, supermercati, distributori di benzina, caselli autostradali e compiendo gesti di violenza efferati, anche per motivi futili.

«Non abbiamo mai creduto che queste persone fossero legate alla criminalità organizzata», ricorda Paci.

«Quando abbiamo saputo che un componente della banda era un poliziotto in servizio, Roberto Savi, per noi è stato uno shock», aggiunge Baglioni. Le indagini appureranno che gli agenti di polizia coinvolti erano in realtà 5: Roberto e Alberto Savi, Luca Vallicelli, Pietro Gugliotta e Marino Occhipinti. Solo il terzo fratello Savi, Fabio, non faceva parte delle forze di polizia.

Proprio questa loro peculiarità, insieme alla padronanza del territorio, li rese imprendibili per diversi anni. Ma ad agevolarli fu anche altro. «I Savi hanno approfittato della nostra disorganizzazione - spiega Baglioni -, dei nostri errori e di quelli della magistratura. Non c’è stato mai, ad esempio, un coordinamento tra le forze di polizia e tra la magistratura».