Uno Bianca, il poliziotto: “I Savi hanno approfittato della nostra disorganizzazione”

CATTOLICA. Quella della Uno bianca sembra ormai una vicenda lontana nel tempo, soprattutto per le generazioni che sono arrivate quando l’eco delle sparatorie - e successivamente dell’iter giudiziario - si è concluso. Eppure venerdì sera, ad ascoltare il magistrato Daniele Paci e l’agente di polizia Luciano Baglioni (oggi in pensione) nella sala conferenze dell’hotel Kursaal di Cattolica c’erano anche molti giovani. Un pubblico numeroso e attento.
«In questa sala - ha notato il magistrato riminese -, saremo circa 120 persone, ho fatto un veloce conto dei posti a sedere. La banda della Uno bianca ha ucciso 23 persone e ne ha ferite 129. Più di quanti siamo qui oggi». Numeri che danno la portata di quanto sia stato il sangue versato dai tre fratelli Savi e dai loro complici, nei sette anni in cui hanno agito, quasi indisturbati, in un territorio che conoscevano benissimo.