“Una persona cammina sui binari”: treni bloccati per un’ora tra Cattolica e Riccione

Una persona cammina sui binari tra Cattolica e Riccione e ha bloccato la circolazione ferroviaria. Il blocco della circolazione si è verificato dalle 12.30 in poi. Il sito di Trenitalia annuncia la circolazione bloccata per la presenza di “persone non autorizzate lungo i binari”, con le forze dell’ordine impegnate per disinnescare una potenziale situazione di grande pericolo. Trenitalia ovviamente preannuncia disagi e ritardi per quanto riguarda i treni Alta Velocità e Regionali. Inevitabile la rabbia di passeggeri e pendolari, con ritardi di circa un’ora rispetto alla regolare circolazione. I convogli si sono rimessi in moto verso le 13.40. La circolazione è in graduale ripresa. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso.