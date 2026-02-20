Treni, una persona investita sui binari a Cattolica: circolazione ferroviaria in tilt

Circolazione dei treni sospesa a Cattolica per una tragedia sui binari, con una persona morta in seguito all’investimento da parte del treno Frecciarossa diretto a Milano Centrale. Dai primi riscontri, pare si sia trattato di un atto intenzionale. La tragedia poco dopo le 15: sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti: FR 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (19:10) FR 8820 Bari Centrale (10:30) - Milano Centrale (18:10); FR 8809 Milano Centrale (12:35) - Lecce (20:52); FR 8811 Milano Centrale (13:35) - Lecce (21:57); IC 610 Lecce (8:20) - Bolzano (20:31); IC 609 Milano Centrale (11:15) - Lecce (22:49).

Dalle 17, la circolazione dell’Alta Velocità è tornata regolare.