Subsonica a Cattolica, i biglietti per sabato all’Arena della Regina

Trent’anni di attività, di musica, di successi. E a dieci anni di distanza, i Subsonica tornano a Cattolica, pronti a portare l’Arena della Regina nella loro Bolla Tour. L’appuntamento è per sabato 20 luglio, alle ore 21. L’ultima tournee dei Subsonica risale al 2022 e il loro ultimo album è uscito questo gennaio.

La Bolla Tour segna il ritorno sui palchi della band, nata nel 1996, composta da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio. La band, influenzata da ritmi underground e linguaggi sonori sperimentali, ha rivoluzionato la scena e creato un sound riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live. “Realtà Aumentata” è un album che ha rinsaldato unanimemente il legame con il loro pubblico, con i loro terrestri, come non succedeva da tempo. Pertanto, per fare spazio ai nuovi brani senza nulla togliere al nostro storico, i Subsonica suoneranno la scaletta più ampia e articolata di sempre.

Biglietti disponibili su Ticketone e TicketMaster.