Scontri a Cattolica, perquisizioni in casa di 14 tifosi

CATTOLICA. Dalle prime ore della mattina, nelle città di Rimini e Cattolica (RN), sono in corso da parte di personale della Questura e dei Carabinieri di Rimini, disposte dalla Procura della Repubblica di Rimini, perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di 14 soggetti ritenuti presunti responsabili di aver partecipato agli scontri verificatasi nelle adiacenze dello stadio di Cattolica “Giorgio Calbi il 14 marzo scorso a Cattolica.

In quella giornata era in programma la partita Vismara 2008-Alma Fano Calcio del campionato di Promozione.

Secondo quanto ricostruito, i tifosi dell’Alma Fano, con i quali i tifosi del Rimini e del Cattolica vantano una storica rivalità, arrivati con le proprie autovetture nei parcheggi prossimi all’impianto sportivo, sono stati accolti dal lancio di diversi fumogeni che hanno preceduto l’aggressione con aste e bandiere da parte di un gruppo di soggetti travisati, a cui alcuni dei tifosi fanesi ha reagito.

Nel corso della rissa, un tifoso marchigiano è stato colpito al capo da un oggetto, presumibilmente una pietra, raccolta in un vicino cantiere edile, riportando un trauma cranico con 30 giorni di malattia. Sul posto venivano rinvenuti bastoni e oggetti contundenti. Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi grazie ai quali è stata attestata la presenza sui luoghi del fatto di 14 tifosi.

Alla luce delle risultanze emerse è stata eseguita l’odierna attività di polizia giudiziaria volta ad acquisire ulteriori utili elementi probatori a carico dei 14 soggetti ad oggi indagati per i reati di rissa, lesioni personali aggravate e travisamento volto a rendere difficoltoso il riconoscimento in luoghi pubblici.

All’esito delle perquisizioni odierne sono stati rivenuti e sequestrati ordigni illegalmente detenuti, sostanze stupefacenti di tipo hashish ed altri elementi ritenuti utili alla prosecuzione delle indagini a carico degli indagati.