San Clemente. Riaperta Via Ca’ Menghi

Via Ca’ Menghi è stata completamente riaperta al traffico dopo essere rimasta chiusa dal 17 maggio 2023 a causa degli eventi alluvionali. La chiusura, stabilita tramite un’ordinanza sindacale, aveva vietato il transito in entrambe le direzioni tra il civico 763 e il ristorante Battibecco, per garantire la sicurezza pubblica dopo uno smottamento che aveva danneggiato la carreggiata, compromettendone stabilità e sicurezza.

Per ripristinare la viabilità, l’Amministrazione comunale ha effettuato interventi di consolidamento, utilizzando i fondi di 250mila euro assegnati a San Clemente grazie a un’ordinanza post-alluvione del Commissario Straordinario, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’11 novembre 2023. I lavori hanno riguardato un tratto di circa 200 metri e hanno incluso la realizzazione di una nuova paratia in cemento armato, una palificata in legno, la profilazione delle scarpate, l’eliminazione della vegetazione eccessiva, una nuova barriera di sicurezza in acciaio, il rifacimento del manto stradale e della segnaletica.

“La riapertura di via Ca’ Menghi è un ulteriore passo avanti nel piano di interventi del Comune sulle strade del nostro territorio,“ ha dichiarato la Sindaca Mirna Cecchini. “Presto inizieranno anche i lavori su via Coriano.”