Parcheggi a Cattolica: sconto del 33% ai residenti

Introduzione dell’abbonamento trimestrale con sconto del 33 per cento riservato ai residenti. Queste alcune delle novità della nuova disciplina generale della sosta approvate dalla Giunta di Cattolica . Modifiche che ampliano la platea degli aventi diritto, calmierando anche le tariffe nella stagione estiva. “Abbiamo lavorato a piccole modifiche a favore dei cittadini inserendo l’abbonamento trimestrale ad un prezzo calmierato rispetto al mensile – entra nel dettaglio l’assessora alla politica locale Claudia Gabellini -. Abbiamo mantenuto maggiori agevolazioni nel caso di abbonamenti più lunghi, inserendo nella categoria degli aventi diritto i residenti delle zone del centro che fino ad ora non potevano richiedere gli abbonamenti se non erano presenti strisce blu nelle vie di residenza. Inoltre abbiamo implementato due parcheggi di testata come il De Curtis e Corso Italia nel caso di richiesta di abbonamenti per le vie centrali”. Rispetto al mensile, che è pari a 60 euro, “la tariffa per il trimestrale nei mesi estivi – prosegue l’Assessora – è di 120 euro invece che 180. Abbiamo applicato una riduzione significativa del 33 per cento”. Per i residenti al di fuori delle 3 zone (1 Centro, 2 Violina/Porto e 3 Mare), oltre la ferrovia, “abbiamo previsto la possibilità – aggiunge l’Assessora - di richiedere abbonamenti nelle zone 2 e 3”. E ancora: “Abbiamo mantenuto la scelta delle due vie solo per il centro ed eliminata nelle zone 2 e 3”.

Zona 1 Centro: via XXIV Maggio, via Bastioni, via Corridoni, via Costa, Via

Fiume, via G. Bruno, via Libertà, via Mancini, via Marconi, via Marx, via Matteotti, via Mazzini, via Renzi, via Risorgimento, piazza Roosevelt, via Volta, via Verdi, piazzetta delle Erbe, parcheggio retrostante il Municipio;



Zona 2 Violina/Porto: via Antonini, via Caboto, via Della Resistenza, via Don Minzoni, Dott. Ferri, piazza Galluzzi, via del Porto, via Lungotavollo, piazza Ermete Re, piazza De Curtis;



Zona 3 Mare: via Bologna, Viale Del Prete, via Ferrara, viale Carducci, via Francia, piazza Giardini Europa, via Gran Bretagna, piazza Mentana, Corso Italia, piazza Nazioni, Largo Olanda.



Info in dettaglio alla polizia locale o sul sito del Comune.