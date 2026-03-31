Parcheggi a Cattolica: il Comune valuta nuove aree

Parcheggi a Cattolica, al vaglio dell’amministrazione nuove aree di sosta e progetti di riqualificazione per potenziare l’accessibilità e il collegamento verso il centro commerciale naturale della città.

“Cattolica può contare su un numero importante di parcheggi - spiega la sindaca Franca Foronchi -, ma siamo costantemente al lavoro per individuare nuove aree strategiche che tengano conto delle esigenze della nostra città e dei suoi operatori economici, alla luce anche dello studio sulla mobilità sostenibile del Putms e dei confronti con le associazioni di categoria. Le aree principali su cui stiamo concretamente ragionando sono tre. Una si trova vicino alla stazione in area a mare ferroviaria. Con la realizzazione di questi nuovi posti auto, congiuntamente alla riqualificazione e rigenerazione dei marciapiedi e asfalti di via Nazario Sauro e via Cavour, l’accessibilità al centro dalla porta di ingresso della nuova stazione sarà più diretta, agevole e fruibile. L’altra area interessa l’ex scuola Filippini. Anche su questo spazio è in corso la valutazione della creazione di un nuovo parcheggio pubblico. Terzo luogo, l’area Om, che da tempo è oggetto di nostra analisi finalizzata alla realizzazione di ulteriori posti auto per l’incremento della sosta. Ma il piano sull’accessibilità e collegamento al centro di Cattolica, prevede il potenziamento e riqualificazione di parcheggi già esistenti”.

“Nell’ottica di una visione di città che offre grandi parcheggi di testata soprattutto per i turisti e zone di parcheggio più mirate e strategiche per favorire il commercio di vicinato – prosegue la prima cittadina – abbiamo in programma la risistemazione del parcheggio De Curtis – che conta ben 270 stalli - con il progetto di riqualificazione dei marciapiedi di Via Andrea Costa e della segnaletica verticale per facilitare il collegamento con il cuore della città. Così come sarà potenziata la segnaletica del parcheggio dietro Palazzo Mancini, che dal venerdì al lunedì è aperto al pubblico. Mi preme sottolineare che un altro grande parcheggio è quello interrato di piazza Repubblica, aperto 24 ore su 24, a pagamento a tariffa ridotta, e che ha 220 posti. A questi si aggiungano i posti del parcheggio di piazzetta delle Erbe, anche questo con oltre una ventina di stalli blu. Un’area di sosta che, da quando l’abbiamo riacquisita al patrimonio del Comune e trasformata in parcheggio a pagamento, è diventata uno snodo dinamico che permette la rotazione e un ricambio vivace di utenza a due passi dal mercato coperto”.