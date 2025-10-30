Parcheggi a Cattolica, ecco la mappa di quelli gratis e delle soste blu

Cattolica si prepara ad accogliere cittadini e turisti con il progetto “Bosco di luce”, che vestirà la città per Natale e Capodanno, rendendo nota, come lo scorso anno, la mappa dei vari parcheggi che avrò ampia diffusione attraverso tutti i canali di comunicazione.

I parcheggi liberi e gratuiti sono: Piazza De Curtis con 260 posti (gratuita dal 1 dicembre) mentre Via Marconi, Via Don Minzoni, Via Verdi, Via lungo Tavollo sono gratis già dal 1 ottobre e via del Porto dal 1 settembre. A disposizione delle auto, anche i parcheggi per i motorini. Per quanto riguarda le soste blu, “piazzetta delle Erbe, piazza Repubblica e via Mancini - precisano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci - che sono a ridosso del centro commerciale naturale di Cattolica, sono a pagamento per garantire la rotazione e dunque maggiore ricambio e dinamicità al flusso di coloro che scelgono Cattolica per passeggiare e fare shopping”.

E ancora: “Con il nuovo Pug – aggiunge la sindaca Foronchi – faremo una ricognizione su strutture come alberghi desueti o dismessi vicini al centro commerciale naturale della città che potranno diventare aree da destinare a giardini e parcheggi. Soluzione che rappresenta una risposta concreta alle esigenze della città e del nostro commercio”.

Sul tema di pulizia e decoro di Cattolica, “siamo in costante confronto con Hera ma senza la collaborazione delle attività economiche e dei cittadini per quanto riguarda l’adozione delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti diventa difficile il controllo puntuale della città. Siamo a richiedere una collaborazione con i privati che ci consentirà di prenderci cura al meglio della nostra città”.