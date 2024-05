Nuoto in mare a Cattolica, partecipazione record alla Oceanman: 700 iscritti

CATTOLICA. Settecento iscritti quest’anno all’Oceanman di Cattolica, la manifestazione di nuoto in acque libere in programma dal 24 al 26 maggio, il più alto numero mai registrato dalla manifestazione partita nel 2020. I partecipanti arrivano da 38 paesi del mondo: Argentina, Australia, Austria, Bielorussia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cile, Costa Rica, Colombia, Repubblica Ceca, Croazia, Egitto, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Kazakhstan, Libano, Macedonia, Malta, Messico, Paesi Bassi, Pakistan, Panama, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti.

Nata nel 2015, Ocenman è la più importante serie di competizioni a livello internazionale dedicata al nuoto “open water”. Sul sito ufficiale - https://oceanmanswim.com/cattolica-italy/ e sui social della manifestazione - https://www.instagram.com/oceanman_italy è già definito il programma completo di ciò che succederà ad OCEANMAN Cattolica da venerdì 24 a domenica 26 maggio.

Venerdì 24 maggio, alle 11:30 presso il ristorante Gente di Mare di Cattolica (Darsena Marinai D’Italia) è prevista la conferenza stampa di presentazione dell’evento, a cui tra gli altri, parteciperanno, oltre alle autorità e agli organizzatori, anche alcuni dei rappresentanti della folta delegazione di atleti provenienti all’Asia.

Per gli atleti, quella di venerdì 24 maggio ‘24 è una giornata dedicata prima di tutto alla registrazione e alla visita dell’EXPO, in Piazza del Tramonto a Cattolica (dalle 15:00 alle 19:00), seguita dal Race Briefing per tutte le diverse gare, in programma alle 19. Alle 16:30 è previsto un laboratorio riservato ai bambini a cura di Sea Sheperd, mentre alle 17:30 va in scena un interessante Talk Show, SWIMPROVE, dedicato ovviamente al nuoto in acque libere. Non è finita: visto che muoversi un po’ a tempo è anche un’ottimo metodo per riscaldarsi prima di entrare in acqua. Dalle 19:45, presso la Lampara va in scena uno scatenato Beach Party con artisti internazionali come la dj siciliana Helen Brown e la vocalist Monika Kiss, che è anche speaker ufficiale dell’evento.

Sabato 25 maggio dalle 9 alle 18 prosegue la registrazione degli atleti che nuoteranno domenica 26. E’ anche il giorno delle prime gare: la gara SPRINT (2 km) parte alle 10:00, alle 12:00 parte la OCEANKIDS, la gara riservata ai più giovani. La OCEANTEAMS, la staffetta, parte invece alle 12:30. Alle 15 ecco la cerimonia di premiazione dedicata alla prima giornata di gare.

Ed eccoci a quello che succede domenica 25 maggio, la giornata clou di OCEANMAN Cattolica. Alle 10:00 parte OCEANMAN, la gara di 10 km. Alle 11:30 è la volta di HALF OCEANMAN, la gara di 5 km. Prima della cerimonia di premiazione, prevista per le 15, alle 14 ecco un altro Talk show, SWIMPROVE.