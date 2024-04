Manifesti, in italiano e in inglese, per invitare cittadini e turisti a mantenere pulite le spiagge e il mare di Cattolica. “Non lasciare altro che l’impronta del tuo piede sulla sabbia”. “Don’t trash where you splash”. Ecco il claim dell’originale campagna di sensibilizzazione ideata dal brand “Be kind to nature”, patrocinata dall’Assessorato all’ambiente del Comune e in collaborazione anche con il gruppo Hera. Un’iniziativa, alla sua prima edizione, lanciata in vista della stagione estiva, “ma che è valida per tutte le stagioni – commenta l’assessore all’ambiente Alessandro Uguccioni – A maggio, partiremo con l’affissione dei manifesti in particolare nella zona mare. È una delle tante iniziative, insieme ad altre altrettanto importanti come il regolamento per il contrasto alle plastiche monouso, con cui vogliamo sensibilizzare sull’importanza di salvaguardare il nostro ambiente. Il mondo è uno solo e dobbiamo cambiare la nostra mentalità, lavorare sui nostri usi e abitudini incompatibili con il benessere dell’ecosistema e mettere in campo tutte quelle azioni per produrre meno immondizia, per inquinare di meno, preservando così la Natura che ci circonda, quindi il nostro habitat e quindi la nostra stessa sopravvivenza”.