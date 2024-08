“Nel 1974 la Rinascente propose ai dipendenti convenzioni per Cattolica: non ho più smesso di venire in vacanza qui”

“Cattolica è sempre nel nostro cuore”. E lo è da almeno 50 anni. Dall’estate del 1974, quando la famiglia Rodolfi, originaria di Bologna, sbarca per la prima volta nella Regina. Da allora, per mezzo secolo, non l’ha mai tradita tornando a sceglierla ogni anno come meta prediletta per trascorrere le vacanze. Un amore per la città premiato dal Vice sindaco e assessore al turismo Alessandro Belluzzi che incontrato Loris Rodolfi e la sua famiglia all’Altamarea Beach Village e consegnato loro la targa “fedeltà”. “Per noi Cattolica è la nostra seconda casa – ha detto Rodolfi che ha ricordato quando è nata la passione per la Regina: “Nel 1974 lavoravo alla Rinascente, e l’azienda proponeva ai propri dipendenti convenzioni speciali con alberghi di Cattolica. Con mia moglie Rossana e mia figlia Simona, che allora aveva due anni, scegliemmo l’hotel Maxim. La spiaggia numero 104 era gestita dal bagnino Turen. Tante cose sono cambiate nel tempo: il Maxim non c’è più e da anni siamo ospiti dell’hotel La Rosa. La spiaggia di Turen è diventata una parte dell’Altamarea Beach Village, e siamo rimasti sempre fedeli a Cattolica, anche negli anni del Covid. Portiamo sempre Cattolica nel cuore”. Ma il legame della famiglia Rodolfi va oltre la stagione estiva: “Quando in un luogo ci si sente a casa – ha aggiunto il turista “fedele” - è sempre bello tornarci. A Cattolica veniamo infatti persino fuori stagione, per una bella passeggiata anche nei mesi invernali”.