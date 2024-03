Morciano. Uomo di 63 anni si accascia e muore sul bordo della strada

Un malore improvviso, è stato fatale, nella fredda e piovosa mattinata di ieri, ad un 63enne di Morciano.

Da una prima ricostruzione, l’uomo era a piedi e stava percorrendo via Marconi, una delle vie centrali di Morciano di Romagna, a pochi passi dal municipio.

La tragedia

In base alle prime ricostruzioni il morcianese si sarebbe recato in un istituto bancario della zona, quando, una volta uscito, improvvisamente, si è accasciato a terra a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. Tutto ciò, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 che hanno cercato di salvarlo. È probabile che le cause del decesso dell’uomo, siano da attribuire ad un arresto cardiaco.

I soccorsi

Sul posto, oltre all’automedica e all’ambulanza, sono intervenuti sia i militari dei dell’Arma dei Carabinieri che gli agenti della Polizia locale. Questi ultimi, in particolare, si sono occupati di deviare il traffico durante la fase dei soccorsi, affinché questi potessero essere fatti in tutta sicurezza.

Ad assistere alle operazioni di soccorso, anche un capannello di cittadini, rimasti colpiti dall’insolito accaduto.

La morte cardiaca improvvisa è una delle maggiori cause di mortalità fra giovani e adulti, ed è necessario un tempestivo soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Proprio per questo, in molte città del territorio, nel tempo sono stati installati diversi defibrillatori DAE che, in alcuni casi, possono fare la differenza nel momento del bisogno. Allo stesso tempo, un numero sempre maggiore di cittadini si formano per poter utilizzare questi strumenti in caso di necessità.

