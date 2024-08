Morciano. «Rifiuti e degrado, invasi dai topi». Scatta la protesta dei residenti

Sembra non si tratti di un caso isolato, quello della presenza di ratti nel centro di Morciano di Romagna. Sabato scorso un’esercente ha segnalato, con tanto di foto, la presenza di alcuni topi in via Marconi. Si tratta di una strada attigua al centro storico e a piazza del Popolo, quindi di una certa importanza, con abitazioni e negozi.

L’immobile dove sono stati visti i roditori, è attualmente non utilizzato, se non in occasione della Fiera di San Gregorio. Ma quello segnalato non sarebbe l’unico caso di avvistamenti di ratti in città.

«È un problema diffuso su tutto il territorio - spiega un morcianese -. Qualche giorno fa, ad esempio, ho visto un ratto proprio vicino a casa mia. Ma ne ho visti altri anche in altre zone della città. Secondo me potrebbe dipendere dalla raccolta dei rifiuti e dal fatto di lasciare alla portata dei topi le buste con l’umido. C’è poi da aggiungere che anche la scarsa manutenzione del verde non aiuta».

Le verifiche

Per quanto riguarda il caso specifico di via Marconi, ad interessarsi all’avvistamento, anche le Giacche Verdi di Morciano a cui è arrivata, direttamente, la segnalazione da parte dei cittadini. Gli agenti sono passati più volte in via Marconi ma non hanno riscontrato la presenza di ratti, riservandosi però la possibilità di informare sia il Comune, per valutare una possibile derattizzazione, sia la proprietà dell’immobile.

Ordinanza e sopralluogo

Il sindaco Giorgio Ciotti precisa che al riguardo è già stata fatta un’ordinanza e nella giornata di oggi invierà la polizia locale per un sopralluogo.

Tra l’altro, i cittadini segnalano come il tratto di via Marconi dove insiste l’edificio in cui sono stati immortalati i topi sia particolarmente degradato e chiedono che l’amministrazione comunale intervenga per rendere la zona più decorosa. Il fatto ha comunque dato il via ad una serie di indicazioni su dove siano stati osservati ratti aggirarsi per le strade. Avvistamenti se ne sono avuti in via Pirandello e in via Due Ponti e in altre strade morcianesi.

A quanto riferiscono i cittadini, però, Morciano sarebbe in buona compagnia. «A Falda (frazione di Montefiore Conca al confine con Morciano) siamo invasi», sottolinea un residente. «Vivo a Gemmano – aggiunge un’altra cittadina – e anche qui topi a profusione».