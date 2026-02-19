Lupi, il Comune di Gabicce: “Cane al guinzaglio in ambienti naturali”

GABICCE MARE. Lupi a Gabicce e sul San Bartolo: in arrivo un’ordinanza. Intanto il Comune dà i consigli, specie a chi ha un cane. Grande partecipazione all’incontro sul tema “Il Lupo nel nostro territorio- situazione attuale e prospettive”, organizzato dal Comune di Gabicce Mare e dall’Ente Parco San Bartolo mercoledì 18 febbraio presso la sala del consiglio comunale. «Un’iniziativa», scrive il Comune in una nota, «dedicata alla conoscenza del lupo sul nostro territorio con l’obiettivo di fornire un quadro aggiornato sulla situazione attuale, sul loro ruolo nell’ecosistema, sulle problematiche legate alla convivenza con l’uomo e le strategie di gestione adottate».

Grazie agli interventi del Tenente Colonnello Michele D’Angelo, Gruppo Carabinieri Forestale Pesaro Urbino, di Marco Zannini, Direttore Ente Parco San Bartolo e Laurent Sonet, Servizio Naturalistico Ambientale Ente Parco San Bartolo, si sono potuti approfondire aspetti importanti legati alla presenza dei lupi nel Parco San Bartolo, continuamente monitorati dalle fototrappole, cosa spinge questi animali selvatici ad avvicinarsi ai centri abitati e i comportamenti da adottare sia per evitarne la presenza nelle aree abitative che in caso di avvistamenti ravvicinati. Si è affrontata inoltre la situazione normativa vigente e la competenza di gestione della fauna selvatica in capo alle Regioni.

«In contesti abitati», scrive il Comune, «non lasciare fonti di cibo incustodite (organico, resti alimentari, cibo per animali domestici); non lasciare vagare il cane in ambienti naturali e utilizzare il guinzaglio; non dare mai da mangiare al lupo e agli animali selvatici; in caso di incontri in ambiente naturale parlare a voce alta, agitare le braccia e battere le mani; nel caso di incontri in auto è vietato inseguire i lupi ed è consigliato rallentare o accostare, aspettando l’attraversamento degli animali».

«La grande partecipazione all’incontro evidenzia l’interesse e la preoccupazione dei nostri cittadini derivante da diversi avvistamenti avvenuti negli ultimi tempi nei centri abitati - spiegano la Sindaca Marila Girolomoni e il Vice Sindaco e Assessore all’ambiente Matteo Sanchioni -. Già lo scorso anno era stato organizzato un incontro relativo al ruolo del lupo e del cinghiale nell’ecosistema e alle problematiche legate alla convivenza con l’uomo, oltre ad aver creato una sezione dedicata sul sito del Comune, con relative informative. Questo incontro con gli esperti è stato voluto per diffondere sempre di più le buone norme di comportamento. A breve sarà emessa una ordinanza, su richiesta della Regione Marche, per rendere le buone pratiche imperative sul territorio e sensibilizzare sempre di più i cittadini a tenere atteggiamenti consoni. La presenza del lupo e tutti gli avvistamenti sono stati segnalati agli organi competenti regionali».