La svolta di Cattolica: “Ecco il nostro primo condhotel aperto tutto l’anno”

Via libera al primo condhotel di Cattolica, riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla sentenza sul caso De Curtis, aggiornato il programma triennale dei lavori pubblici. “Abbiamo approvato lo schema di convenzione per quello che sarà il primo condhotel di Cattolica, l’ex Murex di via Costa – spiega la sindaca Franca Foronchi -. Come Comune, abbiamo recepito la normativa regionale sui condhotel nel 2025. Uno strumento legislativo con cui si punta a rigenerare il patrimonio edilizio della città e a riqualificare l’offerta turistica. L’albergo, che sarà demolito e ricostruito, sarà destinato per il 40 per cento ad appartamenti mentre il restante 60 per cento ad hotel a 4 stelle. Il condhotel dovrà essere aperto tutto l’anno. Questo è un obbligo da convenzione attuativa della legge, così come il livello di classificazione della componente alberghiera. La speranza è che l’apertura di questo primo condhotel possa essere da stimolo anche per altri imprenditori”.