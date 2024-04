La sindaca Foronchi: “Cattolica è una città che ha tutto e nel tempo è cresciuta”

Investimenti che sfiorano i 18 milioni di euro, la cui fetta principale è stata destinata a opere, manutenzione straordinaria e territorio, debito ridotto di oltre 2 milioni, messi a segno il piano del traffico e della mobilità e il piano dell’arenile. Fiori all’occhiello i progetti speciali, finanziati anche da fondi Pnrr- scuola della Repubblica e dei Giardini de Amicis- e di quelli messi in agenda, come il restyling delle vie del centro. I primi due anni e mezzo di mandato della giunta Foronchi” di Cattolica, la “Regina” della Provincia di Rimini, sono stati raccontati alla cittadinanza nella conferenza pubblica che si è tenuta ieri sera al Salone Snaporaz. Dal palco, la sindaca Franca Foronchi e i cinque assessori parlano di progetti realizzati o in fieri. La serata “non è un’esaltazione ma un doveroso racconto ai cittadini di quello che si è fatto e che si sta facendo a metà mandato”, esordisce la sindaca nel suo intervento di apertura, ringraziando la sua squadra e tutta la macchina comunale. Non manca di strizzare l’occhio anche a chi, nella governance della città, l’ha preceduta: tra i presenti in platea infatti l’ex sindaco Pd Piero Cecchini, ma anche l’ex assessora al Turismo, oggi in Consiglio tra le file dell’opposizione, Nicoletta Olivieri. “Cattolica è una città che ha tutto e nel tempo è cresciuta - sottolinea infatti Foronchi- quando si prende in mano una città non si è mai all’anno zero e noi abbiamo il compito di lasciarla migliore di come ce l’hanno consegnata”.

La sindaca strappa poi un applauso dal pubblico quando, tra i valori di Cattolica- e della sua linea politica- cita le parole partecipazione, legalità e soprattutto “antifascismo”. “Come amministratori - evidenzia- abbiamo il compito di creare senso civico nelle persone, nei giovani ma non solo”.