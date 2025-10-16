La rinascita dello storione dell’Adriatico: 4.900 esemplari reintrodotti, un fossile vivente che non si arrende

CATTOLICA. Fiumi interrotti da oltre 700 sbarramenti nel bacino del Po, acque inquinate, perdita di habitat e bracconaggio. È questo scenario che ha causato la scomparsa dai fiumi italiani dello storione cobice (Acipenser naccarii), antico pesce del bacino padano, anche conosciuto come storione dell’Adriatico. Un vero e proprio fossile vivente, un tempo diffuso in tutto il Nord Italia e in Romagna, che sta tornando a popolare gli habitat fluviali solo grazie alle reintroduzioni in natura e ai corridoi ecologici che i ricercatori riescono a sviluppare. Una vera e propria inversione di rotta verso l’estinzione: in 10 anni sono stati reintrodotti 4.900 esemplari nell’area meridionale del Delta del Po (fiume Reno, Bevano, Savio, nella laguna Pialassa della Baiona), permettendo a questa specie di riconquistare habitat perduti.

Protagonisti del progetto l’Acquario di Cattolica e il parco Oltremare di Riccione, del gruppo Costa Edutainment, grazie alla collaborazione con il Parco Ticino e l’Università di Bologna (Dipartimento di Scienze mediche veterinarie presso il centro universitario Produzioni ittiche di Cesenatico) che guida il progetto e i protocolli scientifici, con il team del professore Oliviero Mordenti.

Di questo e di altri interessanti progetti, si è parlato al 1° Convegno Nazionale dell’Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari UIZA ad Assisi, che ha riunito la comunità scientifica intorno agli ultimi studi di conservazione di alcune specie animali a rischio estinzione.