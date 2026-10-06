Incidente con lo scooter in A14 tra Cattolica e Riccione: piede amputato per un 48enne

Cattolica
  • 06 ottobre 2026
Foto Migliorini
Foto Migliorini

Ha riportato l’amputazione di un piede lo scooterista che, nella serata di lunedì, è rimasto coinvolto in un incidente strada nel tratto dell’A14 tra i caselli di Cattolica e Riccione. Il sinistro si è verificato intorno alle 21.45 poco dopo l’uscita dalla galleria di Scacciano, in direzione di Bologna, quando per cause ancora in corso di accertamento l’uomo, un 48enne, è entrato in collisione con una vettura. Lo scooterista, sbalzato, è carambolato sull’asfalto riportando la gravissima lesione all’arto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia Autostradale. I sanitari hanno provveduto a stabilizzare il ferito per poi trasportarlo d’urgenza al “Bufalini” di Cesena mentre il personale della Polstrada ha provveduto ai rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

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