In Italia crescono le bandiere blu: tra i 15 nuovi ingressi c’è anche Cattolica

“Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto il vessillo simbolo di qualità ambientale e dei servizi – hanno commentato la sindaca Franca Foronchi andata a Roma a ritirare il premio e l’assessore all’ambiente Alessandro Uguccioni – è il giusto riconoscimento al lavoro che stiamo portando avanti in tema di sviluppo sostenibile, di politiche dell’accoglienza, di innalzamento della qualità dei servizi, di investimenti nel campo della raccolta differenziata, di sicurezza e accessibilità delle spiagge, di pulizia e presidio del nostro mare. Il mare è l’elemento naturale principale attorno al quale ruota l’economia della nostra città e del territorio. Abbiamo messo in campo ogni misura per preservarlo e tutelarlo e determinante per la depurazione delle acque sarà anche la vasca di prima pioggia che stiamo realizzando ai Giardini De Amicis. L’assegnazione per quest’anno della bandiera Blu è per noi è il raggiungimento di un obiettivo ma anche un impegno a proseguire nel miglioramento della vivibilità, attrattività e sostenibilità del nostro litorale. Ringraziamo tutto l’ufficio ambiente per il coordinamento e il grande lavoro svolto”.