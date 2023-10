Il Cattolica perde, i tifosi fanno irruzione negli spogliatoi e aggrediscono i giocatori del Del Duca con le cinghie

Non hanno tollerato l’esultanza dei giocatori del Del Duca, squadra di Castiglione di Ravenna, in trionfo oggi pomeriggio dopo il gol segnato al 95esimo minuto su rigore. Un gol che ha decretato la sconfitta del Cattolica per 3 a 2 allo stadio Calbi dopo che i giallorossi erano riusciti a recuperare per due volte lo svantaggio. Il finale è stato incandescente: otto i minuti di recupero. Al 95esimo il rigore, l’esultanza incontenibile dei giocatori ospiti e tutti sotto la doccia. Ma non era finita. Un gruppo di tifosi del Cattolica ha fatto irruzione negli spogliatoi del Del Duca. Alcuni calciatori del Del Duca sono stati aggrediti addirittura con delle cinghie. Un parapiglia generale sedato grazie all’arrivo dei carabinieri della tenenza di Cattolica che, dopo avere scortato il pullman del Del Duca fino all’autostrada, si sono messi alla ricerca degli aggressori.