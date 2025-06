I colori di Cattolica al playground del Macanno

Un tappeto di resina dipinto con i colori della città: blu, rosso, arancione e giallo. Il primo campo da basket all’aperto di Cattolica va a canestro. Ultimato infatti anche il lavoro di posa della pavimentazione del nuovo playground al quartiere Macanno. Ora mancano solo i ritocchi e presto la palla a spicchi comincerà a rimbalzare sul fondo di resina sintetica per dare vita ad appassionanti partite fino all’ultimo canestro. “Abbiamo aggiunto una nuova struttura agli impianti sportivi della città, un nuovo spazio all’aperto e pubblico, aperto a tutti e tutte, come il ciclodromo - commenta la sindaca Franca Foronchi - il playground del Macanno non solo riqualifica un’intera area, ma sarà un punto di riferimento per l’intera comunità, attraverso il quale vogliamo promuovere lo sport, il benessere e la socialità. Non a caso ci siamo candidati a Comune europeo dello sport per il 2027: lo sport, l’attività fisica, fanno parte della nostra cultura e del nostro modo di vivere. Finalmente abbiamo realizzato un sogno per tanti sportivi e giovani di Cattolica. Ringrazio l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni per aver seguito i lavori e l’assessora Claudia Gabellini che è riuscita a ottenere il finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna con il quale abbiamo potuto realizzare l’opera”.

La realizzazione del playground ha richiesto un investimento complessivo di 160mila euro di cui 75mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e 85mila euro dal Comune di Cattolica.