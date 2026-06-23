Gruppo Aeffe, arrivate due offerte di acquisto: ora si attende il tribunale

Una buona notizia per i lavoratori del Gruppo Aeffe, l’azienda di moda di San Giovanni in Marignano che da mesi naviga in acque difficili: sono arrivate due manifestazioni di interesse per acquisire la società, considerata uno dei simboli della “Fashion Valley” dell’Emilia-Romagna.

La notizia è emersa oggi pomeriggio a Roma, nel corso del tavolo convocato al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), al quale hanno partecipato le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, l’azienda e le organizzazioni sindacali.

“È positivo che siano emerse due proposte - commenta l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia - a dimostrazione della qualità del lavoro e del valore di questa impresa. L’auspicio è che entrambe si dimostrino solide e in grado di garantire la piena tutela dei livelli occupazionali e il rilancio dell’attività. Lo meritano le lavoratrici e i lavoratori, e l’intera comunità locale.”

Ora si attende il pronunciamento del Tribunale. Il prossimo incontro al Mimit è già fissato per il 30 luglio.