Famiglie fedelissime, da 180 anni in totale in vacanza a Cattolica

Un legame che dura da generazioni quello tra alcuni turisti e la città di Cattolica. L’Amministrazione comunale ha voluto celebrare questa straordinaria fedeltà consegnando delle targhe commemorative a tre famiglie e un ospite che, insieme, totalizzano più di 180 anni di vacanze nella “Regina dell’Adriatico”, sempre presso la medesima struttura: l’Hotel Des Bains.

La cerimonia di riconoscimento è stata presieduta dall’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci. I turisti premiati hanno espresso unanimemente il loro affetto per Cattolica: “È diventata la nostra seconda casa. Ci siamo innamorati di questa città e della sua gente per l’accoglienza e la simpatia che li caratterizza. La qualità della vita qui è eccellente, c’è grande cura per la città e il territorio, oltre a un’attenzione particolare verso noi turisti. Non ci sentiamo più semplici ospiti, ma veri amici di Cattolica e della famiglia Molari-Gabellini che gestisce l’hotel, che per noi rappresenta la nostra casa al mare”.

I protagonisti di questa straordinaria fedeltà turistica sono:

I coniugi Kristian Klotz e Waltraud, originari di Sluderno in Trentino-Alto Adige, che da 40 anni trascorrono le estati nella Regina. Kristian Klotz ha ricoperto per 15 anni la carica di sindaco nel suo comune di origine.

La famiglia Purmann, composta da Karl Heinz e Renate di Badtölz in Baviera, detiene il record con 53 anni di presenza consecutiva. Dal primo soggiorno nel 1972, la famiglia si è progressivamente allargata includendo figli, generi, nuore e nipoti nelle vacanze cattolichine.

Anche Rudolf Hintermayr e Ingelore Martha Edith, provenienti da Badoderdorf nel sud della Germania, vantano 53 anni di fedeltà assoluta, non avendo mai cambiato né destinazione né albergo. Durante il loro soggiorno di un mese, sono accompagnati dalla figlia e dalla sua compagna. Quest’anno Cattolica è stata testimone del loro 65° anniversario di matrimonio.

Infine, Alberto Banfi di Solferino (Mantova) sceglie Cattolica da 37 anni, spesso con soggiorni multipli durante la stagione, riservando sempre la stessa camera.

Una storia di famiglia lunga quasi un secolo

“Fanno tutti parte della nostra grande famiglia”, racconta Raffaello Molari, che insieme alla cugina Michela Antonelli rappresenta la quarta generazione alla guida dell’hotel, affiancando i rispettivi genitori Angelo e Arianna Molari. “Dopo tanti anni si è instaurato un rapporto di vera amicizia. Siamo cresciuti con lo spirito dell’accoglienza e della cura verso i nostri ospiti”.

Quest’anno l’Hotel Des Bains celebrerà i 90 anni di attività. Fondato nel 1935 dai bisnonni di Raffaello, Dorina e Angelo Gabellini, è poi passato alla nonna Edda, madre di Angelo e Arianna. “È passata tanta storia tra queste pareti, ma lo spirito dell’accoglienza è rimasto immutato”, conclude Molari. “Ricordo che da bambino aiutavo i miei genitori a preparare le lettere che inviavamo ai clienti a fine stagione, per mantenere vivo il legame con Cattolica, il nostro mare e i bei ricordi dell’estate, che li avrebbero accompagnati durante l’inverno in attesa della stagione successiva”.