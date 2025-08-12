Delfini a Cattolica, raddoppiati gli avvistamenti rispetto a giugno VIDEO GALLERY

Assieme ai dati di foto-identificazione procede anche l’analisi dei dati acustici, in collaborazione con l’Università di Torino, registrati calando un idrofono in acqua durante gli avvistamenti. Abbiamo individuato diversi fischi firma, i segnali modulati che i tursiopi utilizzano per riconoscersi singolarmente all’interno del gruppo, e ora cercheremo di capire a quale “pinna” appartengono. Questo ci permetterà di riconoscere gli individui non solo dalle foto della pinna, ma anche dai fischi. Abbiamo registrato anche molti suoni impulsivi, che i delfini utilizzano per localizzare le loro prede tramite l’eco di ritorno (ecolocalizzazione) ma anche per comunicare con i compagni durante le interazioni sociali. L’analisi di questi segnali ci permetterà di comprendere meglio quello che accade sotto la superficie.È fondamentale conoscere qualche regola di comportamento, in caso di avvistamento casuale di delfini. Prosegue Furlati: “Innanzitutto vale il rispetto e la cautela, per un ambiente dove siamo ospiti. Fra le principali raccomandazioni si invita a ridurre la velocità dell’imbarcazione entro i 5 nodi, spegnere l’ecoscandaglio, non avvicinarsi oltre i 100 metri di distanza dal delfino, non cambiare bruscamente direzione ma procedere a velocità lenta e parallela alla loro, non gridare né fare movimenti bruschi e soprattutto non gettare in mare oggetti o cibo, perché potrebbe danneggiarli”.