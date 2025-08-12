Delfini a Cattolica, raddoppiati gli avvistamenti rispetto a giugno VIDEO GALLERY

Avvistamenti di delfini raddoppiati e ancora più vicini alla costa, rispetto al mese di giugno scorso. Per quanto sia ancora presto per ufficializzare i risultati della seconda stagione di avvistamenti, il team Costa Edutainment in Romagna che si occupa del progetto “Delfini Metropolitani Adriatico” annuncia notizie davvero molto buone.

L’unità di ricerca romagnola del progetto di monitoraggio Delfini Metropolitani, coordinato da Acquario di Genova e Fondazione Acquario di Genova Onlus, con il supporto di PROMED (www.promedproject.org) è nata un anno fa con l’obiettivo di colmare un vuoto di conoscenze sulla presenza dei delfini sul versante italiano dell’Adriatico Centro Settentrionale, per valutare lo stato di conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, soprattutto in relazione agli effetti del cambiamento climatico.

La ricerca è portata avanti dal team scientifico dei parchi Acquario di Cattolica e Oltremare 2.0, con il supporto del Marina di Cattolica, che ha messo a disposizione del progetto due imbarcazioni - un gommone di 8 metri di lunghezza e un cabinato Striker 44 Sport Fisherman di 14 metri di lunghezza.

Dotati di fotocamere con teleobiettivo e GPS, i ricercatori mappano la presenza di tursiopi e altri cetacei usando la foto-identificazione, per riconoscere i singoli individui avvistati e tracciare i loro spostamenti, caricando i risultati sulla piattaforma Intercet. Il Responsabile Didattico-Scientifico Costa Edutainment Romagna e referente del progetto Delfini Metropolitani Adriatico Stefano Furlati, annuncia conferme e buone regole di comportamento: “Sommando le circa 20 uscite in mare in giugno, luglio e agosto abbiamo potuto confermare la presenza regolare, nell’area di studio, del tursiope (Tursiops trucatus), una specie di delfino che predilige le acque di bassa profondità che caratterizzano l’Adriatico settentrionale. I delfini vengono avvistamenti spesso sulla scia dei pescherecci a strascico, come già segnalato in molte altre regioni del Mediterraneo. Grazie ai dati di foto-identificazione, che ci permettono di riconoscere i singoli delfini analizzando i segni distintivi sulla pinna dorsale, abbiamo quasi raddoppiato il numero degli individui identificati, da 29 a 53. Questo ci ha permesso anche di verificare che alcuni individui sono stati fotoidentificati più volte, fra il 2024 e il 2025, a riprova dell’esistenza di gruppi residenti in questa parte di Mare Adriatico. Fra questi l’individuo ribattezzato Senzapinna un adulto mancante della pinna dorsale che ritroviamo spesso in perlustrazione, sia da solo che accompagnato ad altri individui”.