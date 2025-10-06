Dalla Norvegia in vacanza a Cattolica per 54 anni di fila: “Ho iniziato a 18 anni e non so più smettere”

È arrivata a Cattolica per la prima volta quando aveva 18 anni. A portarla in città l’esibizione con un ensemble lirico di cui faceva parte. E come le loro voci avevano incantato il pubblico, la Regina ha conquistato lei. Da allora, dal 1971, Gronli Vigdis, è partita dalla sua Norvegia per trascorrere le vacanze estive a Cattolica. Ben 54 anni di amore per la città, il territorio, la sua gente, che l’Amministrazione comunale ha voluto premiare assegnandole un prestigioso riconoscimento con una cerimonia in Sala Giunta a Palazzo Mancini. A ricevere Gronli Vigdis, il marito Knudsen Per, la loro bellissima famiglia, e a consegnare la targa “fedeltà” è stata l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci. “Da quel primo viaggio in città, appena 18enne, mi sono subito innamorata di Cattolica – ha raccontato la turista fedelissima alla Regina -. E non ho più smesso di venire qui in vacanza. Ho creato negli anni rapporti di vera amicizia molto belli e profondi”.

“È sempre un vero piacere consegnare questo riconoscimento – interviene l’assessora Bartolucci -. Cattolica è una seconda casa per i nostri ospiti, sono per noi parte di una grande famiglia che vediamo crescere anno dopo anno. I turisti fedeli alla città e al nostro territorio sono la conferma di quanto lo spirito di accoglienza e ospitalità sia il nostro ingrediente più prezioso”.