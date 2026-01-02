Crans-Montana. La mamma di Eleonora: “Mia figlia soccorsa dal fidanzato, in auto all’ospedale”

«Dal locale Eleonora è uscita da sola, autonomamente, e una volta fuori ha ritrovato il fidanzato, lui illeso, che l’ha accompagnata all’ospedale di Sion in macchina. Ora preghiamo che possa guarire nel più breve tempo possibile e tornare la ragazza che è sempre stata». A parlare è Cristina Ferretti, madre di Eleonora Palmieri, 29 anni, la giovane veterinaria residente a San Giovanni in Marignano con la famiglia (originaria del quartiere Torconca di Cattolica), assunta presso una clinica di Bellaria.

Ore di angoscia per tutta la famiglia, che già nella giornata di giovedì aveva raggiunto la figlia all’ospedale Niguarda di Milano, dove la ragazza è ricoverata per le gravi ustioni che ha riportato al viso e alle mani. Proprio ieri ha subito un delicato intervento a una mano: alcuni legamenti, corrosi dalle fiamme, andranno ricostruiti. «La tengono in coma farmacologico per non farle sentire dolore - racconta la mamma, con voce ferma e combattiva, ma inevitabilmente compromessa dall’apprensione di un momento così complesso - non abbiamo ancora potuto parlarle. Il primario però questa mattina (ieri mattina, ndr) ci ha detto che non ci sono novità rispetto a ieri. Le sue condizioni sono stabili e per fortuna il corpo è stato risparmiato dalle fiamme e questo secondo i medici è un aspetto molto importante. Anche la vista non dovrebbe essere stata compromessa, visto che è riuscita a uscire da sola dal Constellation».