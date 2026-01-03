Crans Montana. La mamma della giovane di Cattolica: “Eleonora è serena e non è più intubata”

RIMINI. «Siamo riusciti a vedere Eleonora e parlarle. L’hanno operata un’altra volta alla mano, ma ora non è più intubata. È abbastanza serena, anche se non ha ancora ben compreso quello che è successo intorno a lei». A dare la buona notizia è Cristina Ferretti, madre di Eleonora Palmieri, la veterinaria 29enne residente a San Giovanni in Marignano con la famiglia (originaria di Cattolica), da giovedì ricoverata in rianimazione all’ospedale Niguarda di Milano per le gravi ustioni riportate al viso e alle mani la notte di Capodanno nell’incendio divampato al bar Le Constellation di Crans Montana, in Svizzera. Tragedia causata dalle candele sulle bottiglie di champagne che avrebbero incendiato i pannelli fonoassorbenti presenti sul soffitto.

Gli stessi familiari e il fidanzato, dal profilo Instagram della ragazza, hanno poi voluto mandare un messaggio per aggiornare e rassicurare tutti sulle condizioni della 29enne. «Ciao a tutti - si legge -. Eleonora è sveglia e sta bene, non potrà usare il telefono per qualche giorno, però sa di tutti i messaggi bellissimi che le avete scritto e manda un abbraccio a tutti quanti. Glieli faremo leggere in questi giorni. Siamo tutti con lei».