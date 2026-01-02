Crans-Montana, Cattolica si stringe attorno alla famiglia di Eleonora Palmieri

Cattolica si stringe attorno alla famiglia di Eleonora Palmieri, la veterinaria 29enne rimasta ferita nell’incendio di Crans Montana, in Svizzera. «Conosco la famiglia di Eleonora, voglio esprimere la mia personale vicinanza e quella di tutta la nostra comunità a Eleonora, ai suoi genitori e a tutti i suoi famigliari»”, fa sapere la sindaca del comune romagnolo, Franca Foronchi. “Stiamo sperando con loro affinché si riprenda il prima possibile. Eleonora è una ragazza e veterinaria appassionata, promotrice di eventi legati ai cavalli e alla natura. Le siamo accanto con tutto il cuore. Così come siamo accanto a tutti i giovani e alle famiglie colpite da questa tragedia”, aggiunge Foronchi. “È una tragedia immane, devastante, che ha spezzato tantissime giovani vite in un momento che doveva essere solo di spensieratezza e di gioia. Sono ore di profondo dolore e angoscia”, ammette la sindaca di Cattolica.

Intanto oggi Eleonora è stata sottoposta a un delicato intervento alle mani.