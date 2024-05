Cinque anni di beneficenza: “Tutto in ricordo del nostro Damiano”. Il cuore grande di due genitori da Montefiore

montefiore

Non c’è nulla che possa lenire il dolore per la perdita di un figlio. Lo testimonia la voce di Luigi Cavalli che, mentre parla del figlio Damiano, si incrina e stenta a continuare. Ma il dolore e il vuoto lasciato dall’assenza, possono diventare l’occasione per il ricordo e per realizzare iniziative solidali utili per la collettività.

Così Luigi, insieme alla moglie Maria, ha iniziato ad impegnarsi per promuovere eventi ed appuntamenti per raccogliere fondi da destinare a cause benefiche. «Nostro figlio Damiano ci ha lasciati nel 2018, ad appena trent’anni – raccontano Maria e Luigi –. Era un’anima buona, un ragazzo straordinario, sempre disponibile. Sin da piccolino ha avuto la passione per i motori, per i camion».

L’ultima iniziativa si è svolta proprio lo scorso fine settimana, in occasione del Grand Prix Truck di Misano Adriatico. «Damiano aveva iniziato a raccogliere pezzi per poter sistemare un camion 190/38 special California del 1985 per andare poi a raduni – ricordano Maria e Luigi –. Dopo la sua scomparsa abbiamo avuto l’occasione di conoscere Rocco, di Battipaglia, anche lui appassionato di camion e con già diversi mezzi, così gli abbiamo dato il materiale acquistato da nostro figlio. A Misano è venuto proprio con il camion 190/38 realizzato con quei pezzi e che ha dedicato a Damiano. Per noi è stata un’emozione immensa poterlo vedere».

L’impegno di Luigi e Maria è iniziato già da tempo. «Sono cinque anni che realizziamo iniziative – confermano –. Il 22 settembre è il compleanno di nostro figlio ed ogni anno, in quel periodo ci impegniamo per organizzare un evento. Nel 2023, ad esempio, grazie ad un concerto della Mondaino Young Orchestra, siamo riusciti ad acquistare un ecografo per la Medicina 2 di Rimini. Il 24 settembre del 2023 abbiamo invece dato all’Ail 10 mila euro per la ristrutturazione del Day Hospital Oncoematologico di Rimini. Cerchiamo di aiutare molto la ricerca».

Iniziative importanti dunque, che nel contempo tengono viva la memoria di Damiano nei tanti che l’hanno conosciuto e amato. «Abbiamo lottato così tanto per la vita di Damiano – racconta Luigi – che mi fa rabbia vedere chi butta via la propria».

