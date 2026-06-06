Cattolica, voli gratuiti in mongolfiera domenica 7 e lunedì 8 giugno

Un’esperienza suggestiva e aperta a tutti arriva sulla costa romagnola: domenica 7 e lunedì 8 giugno sarà possibile vivere gratuitamente l’emozione del volo in mongolfiera a Cattolica, presso la spiaggia della Lampara, davanti a Piazza del Tramonto.

L’iniziativa, rivolta a grandi e piccoli, si inserisce tra le attività proposte dal Villaggio della Vela della 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell’Italia a Vela 2026, che è tornato a fare tappa nella “Regina dell’Adriatico” fino all’8 giugno.

Sarà possibile salire a bordo della mongolfiera per l’esperienza, gratuita, del volo vincolato: domenica 7 e lunedì 8 giugno la mattina dalle 9.00 alle 10.00, la sera dalle 18.30 alle 21.30.

Per partecipare sarà necessario presentarsi 30 minuti prima dell’inizio delle attività (ore 8.30 al mattino e ore 18.00 nel pomeriggio). Per motivi di sicurezza, l’accesso non è consentito ai bambini sotto i 5 anni, alle donne in gravidanza, a persone con patologie cardiache e a persone con disabilità (incluse protesi o gessi).

Sarà presente personale dedicato per l’assistenza. Disponibilità fino a esaurimento posti.