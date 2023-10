Cattolica. Vie delle Regioni, ripartiti i lavori sulla rete fognaria

Dopo aver terminato, la scorsa settimana, i lavori per la realizzazione dei nuovi tratti di acquedotto nella zona di via delle Regioni, sono già ripartiti gli interventi per il progetto di riqualificazione idraulica della rete fognaria. Intervento concertato con gli ingegneri idraulici di Hera che lo hanno sviluppato. Il progetto di miglioramento idraulico della zona, in corso di esecuzione, prevede di drenare tutte le acque provenienti da Torconca, via Oriolo ed Emilia-Romagna e scaricarle direttamente nel torrente Ventena, alleggerendo pertanto il collettore di via Toscana, nel quale confluiranno solo le reti delle vie Umbria, Lombardia e Sicilia, migliorandone pertanto la capacità di smaltimento delle stesse.

Durante la prima fase dei lavori, “che – fa sapere Hera - indicativamente terminerà prima delle festività natalizie”, verrà realizzata l’opera di scarico sul torrente Ventena composta dalla posa di un pozzetto, con all’interno i relativi organi di presidio idraulico, e la posa della condotta terminale di scarico nel fiume che permetterà da subito il recapito delle acque meteoriche di via Sardegna al torrente Ventena.

“Dopo le festività – aggiunge Hera - si procederà con una seconda fase che avrà durata di circa 3 mesi e che prevede esclusivamente i lavori su via Emilia-Romagna nel tratto compreso fra la via Sardegna e Toscana. Qui verranno eseguite la posa della fognatura bianca e delle relative caditoie stradali per la raccolta delle acque piovane, di due collettori di fognatura nera compreso dei relativi allacci alle utenze private e la sostituzione della rete idrica. Ad intervento completato verrà eseguito il collegamento con le reti esistenti in prossimità della rotonda con via Toscana per il collettamento delle portate provenienti da via Oriolo. L’intervento totale ammonta a 625mila euro”.

In seguito all’alluvione, l’Arpae e l’Agenzia regionale per la tutela del territorio hanno emesso un parere con approfondimenti e integrazioni in termini di sicurezza alla luce del quale è stato rivalutato e riattualizzato il piano degli interventi in corso.

“Si tratta di lavori molto importanti con cui si riqualificherà tutta la zona delle vie delle Regioni – commenta l’assessore Alessandro Uguccioni – e con cui si realizza una rete fognaria in grado di captare e assorbire le acque piovane. Aggiungiamo così un ulteriore tassello nel piano generale di messa in sicurezza del territorio. Un piano nel quale, oltre ai 625mila euro di Hera, il nostro Comune ha investito circa 500mila euro. Lunedì farò un sopralluogo tecnico per l’avvio dei lavori di asfaltatura delle vie interessate”.