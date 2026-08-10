Cattolica, via libera alla nuova Casa Cerri: approvato il progetto da 2,1 milioni di euro

Nuovo importante passo avanti per la rigenerazione e la rinascita di Casa Cerri. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo da oltre 2,1 milioni di euro per la riqualificazione dello storico edificio, ed entro il prossimo 30 novembre prenderanno il via i cantieri, rispettando le tempistiche dettate dal finanziamento della Regione Emilia-Romagna. L’intervento consentirà di preservare la memoria storica dell’immobile, ricostruendone anche l’antica capanna abbattuta in passato, trasformandolo in un centro polifunzionale al servizio di tutta la comunità. Al piano terra trovaranno spazio la Casa delle Associazioni e ampi locali comuni, mentre il piano superiore ospiterà quattro camere doppie dedicate all’accoglienza di persone in stato di fragilità, per un totale di otto posti letto. A completare l’opera ci saranno cinquemila metri quadrati di giardino destinati ad attività ed eventi all’aperto. Grande la soddisfazione della sindaca Franca Foronchi e dell’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni, che hanno sottolineato come il recupero dell’immobile rappresenti la realizzazione di uno dei sogni più attesi dai cittadini.