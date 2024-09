Cattolica, via del Giglio: al posto dei 78 pini arrivano 81 tra frassini e aceri

A Cattolica in Via del Giglio, proseguono i lavori per la riqualificazione della strada con il rifacimento da parte di Hera della rete idrica, al termine del quale il Comune procederà con la realizzazione delle nuove aiuole, la piantumazione delle nuove alberature, 81 piante, tra frassini e aceri (Fraxinus angustifolia o meridionale e Acer platanoides crimson sentry), in sostituzione dei 78 pini, e posizionamento del nuovo impianto di illuminazione led a basso consumo al posto dei vecchi lampioni. Lo annuncia il Comune in una nota.

“Stiamo procedendo con gli interventi sulla strada e insieme con il nostro tecnico che si sta occupando del piano del verde, abbiamo individuato le essenze che metteremo a dimora in via del Giglio – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – si tratta di specie adatte al contesto urbano, per le cui proprietà sono ampiamente diffuse in Italia e in Europa meridionale. Entrambe hanno caratteristiche che assolvono alle fondamentali funzioni di abbattimento del calore, di assorbimento dell’anidride carbonica e di resistenza all’inquinamento e ai patogeni allo scopo di depurare l’aria. Hanno tempi di crescita non eccessivamente lunghi e sviluppano chiome funzionali e dalle coloriture molto belle. Mi preme sottolineare che, come da progetto, saranno posizionate in aiuole realizzate a raso adatte alla raccolta e assorbimento di acque piovane”.

A cambiare il volto della via sarà anche il nuovo impianto di illuminazione. “Al posto dei vecchi lampioni – continuano prima cittadina e assessore Uguccioni – posizioneremo un impianto led a basso consumo. A breve approveremo la variante e poi procederemo con gli interventi di efficientamento energetico”.

Ma la riqualificazione complessiva della strada prevede anche il rifacimento della rete idrica e degli allacci. “Hera – riprendono sindaca e assessore – riqualificherà tutta la linea dell’acquedotto e rispettivi allacci. Via del Giglio sarà tutta nuova ed efficiente a partire dai sottoservizi. Ultimati i lavori sull’acquedotto, partiranno le ditte del Comune con gli interventi sul rifacimento del manto stradale di via del Giglio, delle aiuole e altri arredi, a cui seguirà la piantumazione delle alberature e il posizionamento dell’impianto di illuminazione”.