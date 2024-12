Cattolica verso il Bilancio Partecipativo: ecco come votare dal 9 al 12 dicembre

A Cattolica si avvicina la fase del voto per le 7 proposte presentate dai cittadini che si sfidano per accedere al finanziamento comunale. Votazioni aperte da lunedì 9 a giovedì 12 dicembre. I primi due giorni si voterà online, mentre gli ultimi due in presenza. Si entra così nel vivo del Bilancio Partecipativo, questo strumento rimesso in campo anche quest’anno dall’Amministrazione comunale per coinvolgere cittadini e cittadine in prima persona con la presentazione di idee e proposte per migliorare la propria città. I tre progetti che otterranno più voti saranno finanziati con 11mila euro ciascuno. L’assessore Federico Vaccarini ha invitato in Sala Giunta a Palazzo Mancini i referenti dei 7 progetti. “Siamo arrivati alla fase centrale della procedura – commenta l’Assessore -. La parola ancora una volta a cittadini e cittadine chiamati a esprimere le proprie preferenze. Ci auguriamo che partecipino numerosi a questo momento di democrazia diretta”.

Ed ecco le 7 proposte e come votare.

Proposta A: Aiutaci ad aiutarti

Dotare la locale associazione di protezione civile delle attrezzature propedeutiche alle attività di protezione civile nella nostra città. Si specifica che tutta l’attrezzatura rimarrà di proprietà del comune di Cattolica e verrà usata in convenzione dalla Associazione

Proposta B: Restauro, conservazione e aggiornamento Muro dei “Soranom”

L’attività menutentiva ed evolutiva che proponiamo ha l’obiettivo di conservare nel tempo i nomi trascritti sul muro e di completare i nomi mancanti. Un altro obiettivo è quello del miglioramento estetico dell’opera sia da punto di vista dell’uso di materiali più pregiati sia per una sua migliore collocazione estetica più coerente con l’architettura della piazza che lo ospita

Proposta C: Giochiamo sicuri

Parco del Capostazione, acquisto di un castello a due torrette con doppio scivolo, ponte inclinato con parapetto, scaletta e arrampicata climber con pavimentazione antitrauma, come da normativa, per rendere il parco giochi più sicuro e accogliente

Proposta D: ClimaX, svolte e visioni sul cambiamento climatico

Organizzare un evento culturale/divulgativo al Salone Snaporaz sugli effetti del cambiamento climatico seguendo un approccio multidisciplinare tramite l’intervento di divulgatori, divulgatrici, scienziati/e in conferenze, spettacoli, laboratori e dibattiti sul modello del TedX.

Proposta E: Gioco Pubblico

Posizionare uno scivolo in Piazza Po con lo scopo di aggregare e coinvolgere i residenti e i bambini del quartiere

Proposta F: Il percorso dell’acqua: aiutiamo Cattolica a dissetarsi con un semplice gesto

Il progetto prevede l’installazione di dieci fontanelle di acqua pubblica in tutti i quartieri di Cattolica per offrire un servizio essenziale, sostenibile e a zero costo rivolto a cittadini e turisti. Le nuove fontanelle saranno collocate in piazze, parchi e aree pubbliche di passaggio permettendo a tutti di rinfrescarsi in modo comodo ed ecologico

Proposta G: Vicolo Canapai ad arte

Progetto di riqualificazione per un luogo dal valore storico, culturale ed identificativo. Percorso ad uso pubblico con finalità di recupero, igiene e sicurezza

Le modalità di voto sono così suddivise:

Voto online: 9 e 10 dicembre, accedendo con credenziali SPID al sito cattolica.ecivis.it nella sezione “moduli online”.

Voto in presenza: 11 dicembre dalle 8.30 alle 13.30 e 12 dicembre dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30, al piano terra di Palazzo Mancini, presentando un documento d’identità valido.