Cattolica, venerdì la pesca alla tratta: partecipazione libera insieme ai pescatori

CATTOLICA. Con un evento speciale dedicato alla memoria storica proseguono le celebrazioni per i 95 anni della Casa del Pescatore. Venerdì 29 agosto alle ore 17 sulla spiaggia libera a ponente della darsena pescherecci, si terrà la suggestiva rievocazione storica della “Tratta”, un antico metodo di pesca che si svolgeva sulla battigia, con una rete chiamata “tratta” e un gruppo di uomini che, attraverso lunghe corde, la trascinavano dalla riva per poi raccogliere il pescato. Per secoli ha rappresentato la vita e il sostentamento delle famiglie dei pescatori cattolichini.

L’evento, organizzato di concerto con l’A.N.M.I. (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) Sezione di Cattolica, si inserisce nel contesto delle celebrazioni religiose di fine agosto e offrirà al pubblico l’opportunità di rivivere gesti, tecniche e atmosfere che hanno segnato profondamente l’identità culturale e sociale della città. I partecipanti interessati potranno anche entrare direttamente in acqua e condividere in prima persona insieme ai pescatori locali gli antichi gesti di pesca.

Il programma proseguirà sabato 30 agosto con gli appuntamenti religiosi e culturali dedicati a Maria Vergine, Stella Maris, patrona della marineria cattolichina. Alle ore 18 al Circolo A.N.M.I. di Cattolica “Bar del Porto” si terrà la conferenza “Stella Maris” a cura di Maura Silvagni, basata sugli studi e le ricerche di Maria Lucia De Nicolò. Al termine seguirà un momento conviviale con rinfresco. Alle ore 21 lungo il porto canale di Cattolica ci sarà l’accoglienza musicale della “Stella Maris”, con la partecipazione dell’Associazione Culturale “La Canta” di Cattolica. Un’occasione per riscoprire le radici storiche e religiose della città, celebrando la forte connessione tra la comunità e il mare, tra fede, tradizione e identità.

L’appuntamento rientra nel calendario di eventi con cui la Casa del Pescatore Società Cooperativa celebra il proprio 95° anniversario dalla fondazione, per il quale gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna. Il programma estivo, avviato lo scorso 20 luglio, culminerà il 13 settembre con il Cattolica Street Fish, una grande festa con i pescatori di Cattolica e Gabicce Mare all’insegna del pesce e dei suoi molteplici modi di essere cucinato, della cultura e della convivialità marinara.