Cattolica, una nuova panchina rossa contro la violenza di genere

“Dopo la camminata di domenica 17 novembre, entriamo nel vivo delle manifestazioni per l’eliminazione della violenza sulle donne e di genere. Per noi, ogni giorno è un 25 novembre, ogni giorno ciascuno di noi deve impegnarsi, nel privato come nel pubblico, per diffondere la cultura del rispetto di genere”. Così l’assessora alle pari opportunità Claudia Gabellini nel presentare il calendario di iniziative a Cattolica nella settimana della “Giornata contro la violenza sulle donne”.

Lunedì 25 novembre, alle ore 19, appuntamento alla Panchina rossa al quartiere Macanno per un momento di raccoglimento in memoria di tutte le donne vittime di violenza. A seguire, Cena Solidale alla Pizzeria La Pizzetta per raccogliere fondi a favore delle donne che cercano un aiuto concreto (prenotazioni al 339 8759643).

La sera di lunedì 25 novembre, alle ore 21 al Salone Snaporaz, proiezione gratuita del film “Familia” di Francesco Costabile, un’opera che affronta temi profondi e importanti.

Martedì 26 novembre, alle ore 17.30, al Parco Robinson, inaugurazione di una nuova panchina rossa, donata da Cherry Bank, con letture a cura di Silvia Giorgi del Teatro Cinquequattrini aps alla presenza del centro antiviolenza Chiama ChiAMA e delle studentesse e degli studenti del laboratorio teatrale “Siamo Pari”. Alle 21, al Salone Snaporaz, ultima tappa del laboratorio “Siamo Pari”, un progetto che ha coinvolto le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, in collaborazione con il Teatro Cinquequattrini aps e il Centro Antiviolenza Chiama Chiama.