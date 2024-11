Cattolica, un grande albero di Natalie di metallo con luci a basso consumo: sabato 23 novembre l’accensione

Un grande albero bianco e chilometri di luci calde sulla città. Sabato 23 novembre, si accende il Natale della Regina. Alle ore 17 appuntamento in piazza Nettuno per la cerimonia di accensione dell’albero e delle luminarie che faranno splendere il magico Cattolica Christmas Village, pronto ad accogliere cittadini e turisti con le sue attrazioni uniche e con un calendario ricco di iniziative. “L’accensione – spiega il vice sindaco e assessore al Turismo e Attività economiche Alessandro Belluzzi - è l’evento che apre le porte del nostro villaggio in attesa del grande Opening Day del 7 dicembre alle ore 17 in Piazza Roosevelt che con le incredibili evoluzioni aeree dei fantastici acrobati e giocolieri ci catapulterà nel vivo del Natale di Cattolica. Quest’anno abbiamo un nuovo albero, molto bello e sempre all’insegna della sostenibilità.

Una nuova grande struttura di metallo e luci, con grandi rami a ricciolo, illuminata con lampade a basso consumo. Sarà una magìa vederlo accendersi e ammirare la città illuminata di luci calde dal centro fino a tutte le vie laterali”.

Dopo l’accensione di sabato, prossimo appuntamento in calendario sarà il 30 novembre con l’inaugurazione della pista di ghiaccio in piazza Primo Maggio che resterà aperta fino al 6 gennaio 2025 con un evento conclusivo dedicato alla Befana. Nel cuore del centro, in via Bovio e Matteotti, sorgerà un villaggio nel villaggio e sarà possibile passeggiare nel piccolo borgo del food composto dalle casine gourmet, gustando le leccornie e i prodotti tipici locali, accompagnati da happening, dj set, concerti live e altre iniziative. In piazza Roosevelt, ci saranno ben due Igloo di Bagnino Natale organizzati dal consorzio le Spiagge di Cattolica. Uno accoglierà piccoli e grandi per trascorrere qualche ora in compagnia di letture natalizie, giochi e animazioni anche con le scuole, mentre l’altra sarà riempita di sabbia dove bimbe e bimbi potranno vivere l’estate in inverno tra giochi e castelli. Sempre in piazza Roosevelt, tornerà a svettare dal 30 novembre anche la Ruota panoramica.

“Cattolica da favola” sarà una delle novità di questa edizione con spettacoli a tema per grandi e piccini in cartellone per domenica 15 e 22 dicembre. In queste due giornate dalle 16 alle 19 il centro della città diventerà un vero e proprio paese delle meraviglie grazie a creature fantastiche, magie e musica. Sempre il 22 dicembre, alle ore 16, nella chiesa di San Pio V, la musica e i canti della tradizione saranno protagonisti del Concerto di Natale della “Bottega delle voci”.

Grande spettacolo per la notte di Capodanno, in piazza Roosevelt, dove sul palco allestito ai piedi di palazzo Mancini si saluterà il 2025 con il concerto della nota band dei Revolution e con l’animazione di Radio 60/70/80 by Studio+ (a partire dalle 22), tra balli, musica e divertimento.