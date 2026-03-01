Cattolica. Truffa del “falso perito”: 17enne arrestato dopo aver rubato un Rolex da 105mila euro

Si è conclusa con l’arresto di un 17enne la tentata truffa ai danni di un settantenne, avvenuta nel centro di Cattolica. Il giovane, domiciliato a Roma e già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è stato bloccato dai Carabinieri della Compagnia di Riccione mentre cercava di darsi alla fuga dopo aver rubato un prezioso Rolex “Oyster Perpetual” del valore stimato di circa 105.000 euro.

La trappola del “perito”

Tutto nasce da un annuncio pubblicato su una piattaforma social dall’anziano venditore, che aveva messo in vendita il suo orologio di lusso. Qualcuno lo aveva contattato telefonicamente, presentandosi come acquirente interessato e concordando un incontro. All’ultimo momento, però, il sedicente compratore aveva comunicato un imprevisto, rassicurando il venditore che al suo posto si sarebbe presentato un “perito” di fiducia per valutare il bene.

Lo stratagemma, tipico di una truffa architettata nei minimi dettagli, aveva convinto l’anziano a presentarsi all’appuntamento nel locale concordato.

La fuga e il blitz dei Carabinieri

Non appena il 70enne ha consegnato l’orologio nelle mani del giovane per la valutazione, il ragazzo ha scattato verso l’uscita. L’anziano ha tentato di inseguirlo urlando, ma è caduto a terra nel tentativo. Erano presenti, in quel momento, i militari dell’Arma impegnati in un servizio di pattuglia a piedi: attirata dalle grida, la pattuglia ha bloccato il minorenne nonostante le sue resistenze, procedendo al fermo.

Nello zaino, 25mila euro in banconote false

Perquisendo lo zaino del ragazzo, i Carabinieri hanno fatto una scoperta significativa: 25.000 euro in banconote da 50, tutte grossolanamente contraffatte. I biglietti falsi riportavano la dicitura “fac simile” su un lato, ma erano stati confezionati in mazzette sottovuoto per ingannare la vittima durante la trattativa, simulando un pagamento in contanti.

Il giovane è risultato già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, tutti legati al furto di orologi di lusso.

Cosa succede ora

Il minorenne è stato accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, è stato condotto al Centro di Prima Accoglienza. La vittima, invece, è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie a seguito della caduta.