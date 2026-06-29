Cattolica, trovata morta dentro casa dopo tre giorni

È stata trovata morta in casa domenica mattina dopo che per tre giorni non aveva più dato sue notizie. La vittima è una donna di 66 anni che abitava da sola in un appartamento di via Garibaldi a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Cattolica.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati dal silenzio della donna, che non vedevano ormai da alcuni giorni contrariamente a quelle che erano le sue abitudini.

Così ieri mattina intorno alle 12.30 è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Un ruolo determinante lo hanno giocato i vigili del fuoco che sono entrati in azione per primi: la squadra di soccorso per entrare nell’abitazione ha dovuto forzare la porta d’ingresso. Una volta in casa c’è voluto qualche istante prima di scorgere il corpo privo di vita della donna riverso all’interno del bagno.

I vigili del fuoco sono arrivati in via Garibaldi (la vecchia Statale) in seguito a una chiamata del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cattolica per i rilievi del caso.

Il medico legale ha subito effettuato l’ispezione sul cadavere e ha spiegato che il decesso è avvenuto per cause naturali. Secondo le prime ricostruzioni ufficiali, a togliere la vita alla 66enne dovrebbe essere stato un malore improvviso. L’autorità giudiziaria, una volta accertata la dinamica del decesso, ha comunque subito concesso il nulla osta per la consegna della salma ai familiari.