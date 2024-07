Cattolica, torna la Cena del Mare per Ageop nel nome del professor Paolucci

Il cuore grande della Regina. Torna, dopo cinque anni a causa della pandemia, la tradizionale Cena del Mare, l’evento di beneficenza arrivato alla decima edizione e organizzato dall’associazione Ageop con il patrocinio del Comune di Cattolica. L’appuntamento con la solidarietà a favore della ricerca contro il cancro che colpisce bambini e bambine sarà questo venerdì, 19 luglio 2024, alle ore 20.30, nella spiaggia libera ai piedi di piazza del Tramonto. Il ricavato della cena sarà interamente devoluto ad Ageop Ricerca.

“Siamo molto contenti che Ageop abbia voluto ripetere questo importante appuntamento per raccogliere fondi a favore della ricerca contro il tumore – spiegano la sindaca Franca Foronchi e il vice sindaco e assessore ai grandi eventi Alessandro Belluzzi -. Come Amministrazione abbiamo voluto dare il massimo supporto a questa iniziativa, a partire dalla scelta del luogo, uno dei più belli della Romagna, la piazza del Tramonto. Un luogo scelto non a caso. È collegato alla Passeggiata intitolata al nostro concittadino Guido Paolucci, professore che ha dedicato la vita allo studio del cancro nei bambini. Con questa cena, vogliamo continuare a tenere viva l’eredità di Paolucci e di sua moglie e rinsaldare l’amicizia e l’unità di intenti con Ageop”.

“Siamo molto felici – interviene Francesca Testoni, direttrice generale di Ageop Ricerca - che sia stato possibile organizzare la tradizionale cena del mare in favore di Ageop. Siamo alla decima edizione e, dopo alcuni anni di interruzione, siamo riusciti a rinnovare il nostro legame con Cattolica, un legame profondo voluto da Guido e Rosetta Paolucci ai quali l’Associazione deve davvero tanto. E ci colpisce che il luogo scelto per la cena sia attiguo alla Passeggiata intitolata al professor Guido Paolucci, padre dell’oncoematologia pediatrica in Italia e primo ispiratore di Ageop: è un po’ come se ancora una volta, insieme alla sua e nostra amatissima Rosetta, il professore volesse indicarci la strada. Ed è così, perchè Cattolica è sempre stata per Ageop fondamentale. Siamo grati al Sindaco e all’Amministrazione comunale, alle tante attività produttive del territorio che hanno sostenuto l’iniziativa, a tutti i volontari senza il cui contributo non saremmo riusciti a realizzare nulla e a tutti coloro che il 19 vorranno essere con noi e insieme a noi sostenere i piccoli pazienti ammalati di cancro e le loro famiglie”.

La cena, a base di pesce dell’Adriatico, è a cura dello chef Giancarlo Binotti. Il sottofondo musicale live della serata è di Gogo.

In caso di maltempo, sarà comunicato tempestivamente il luogo al coperto. Per la prevendita telefonare al cellulare 3515827639.