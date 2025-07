Cattolica. Torna il raduno delle barche storiche

Venerdì 25 e sabato 26 luglio Cattolica ospita la nuova edizione di “Vele al terzo: Raduno delle imbarcazioni storiche 2025”, l’evento estivo organizzato dal Museo della Regina in collaborazione con l’Associazione “Mariegola delle Romagne” e il sostegno di Destinazione Turistica Romagna.

La manifestazione combina il tradizionale raduno di barche storiche con un ricco programma culturale di approfondimenti, letture e canti della tradizione marinara adriatica.

Il programma di venerdì 25 luglio

L’apertura è fissata per venerdì 25 luglio alle ore 21 presso il Museo con la conferenza “Il Museo della Regina e la marineria tradizionale”, tenuta dal professor Stefano Medas dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L’intervento ripercorrerà la nascita dell’interesse scientifico e patrimoniale verso la marineria tradizionale adriatica, illustrando il ruolo del Museo nella tutela e valorizzazione di questo importante patrimonio culturale.

La veleggiata di sabato 26 luglio

Sabato 26 luglio il porto-canale di Cattolica-Gabicce diventerà il teatro del tradizionale raduno-veleggiata, organizzato dal Museo della Regina insieme all’Associazione “La Mariegola delle vele al terzo e delle barche da lavoro delle Romagne”.

L’iniziativa riunisce i porti della costa romagnola le cui barche da lavoro e da pesca erano caratterizzate dalle tipiche vele al terzo, con la partecipazione di imbarcazioni provenienti da Pesaro e dell’Associazione “Vele d’Epoca Gabicce Mare”. La giornata si concluderà alle ore 21 con “Voci dal Mare” presso il Museo della Regina: un evento con letture di brani della tradizione marinara locale a cura di Silvio Castiglioni e intermezzi musicali dell’Associazione culturale “La Canta”.

«È un raduno emozionante che vedrà il mare della Regina punteggiarsi delle imbarcazioni storiche con le loro tipiche vele colorate», ha commentato il vicesindaco e assessore alla cultura Federico Vaccarini. «È uno spettacolo unico che celebra la storia e la bellezza della nautica, un’occasione preziosa per vivere e navigare il mare con i natanti e le tecniche di navigazione dell’epoca. L’evento promuove la cultura marittima di Cattolica, dalle sue origini ad oggi».

Laura Menin, direttrice del Museo della Regina, ha sottolineato come «con la manifestazione ‘Vele al terzo’ si conclude un mese intero dedicato alla marineria tradizionale adriatica. Un momento importante per ripercorrerne la storia e far conoscere uno straordinario patrimonio da tutelare e valorizzare».