Cattolica. Torna il grande evento di nuoto in acque libere con Gregorio Paltrinieri

Cattolica è pronta ad accogliere il plurititolato campione di nuoto Gregorio Paltrinieri e la seconda edizione di DOMINATE THE WATER, il circuito a tappe di nuoto in acque libere ideato dal campione per promuovere e valorizzare non solo il suo sport ma anche la cultura della tutela dei mari e delle spiagge. L’evento, in programma sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, si terrà nella spiaggia libera di piazza del Tramonto, scenario naturale unico e suggestivo dell’emozionante sfida tra atleti e amanti del mare. Saranno la Sindaca Franca Foronchi, il Vice sindaco e Assessore ai grandi eventi Alessandro Belluzzi, il parlamentare europeo Stefano Bonaccini e il Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi a inaugurare, alle ore 10, l’edizione 2024 di DTW. Un’edizione che ha già superato il successo dello scorso anno: le iscrizioni (che termineranno mercoledì 28 agosto) sono superiori a quelle registrate nel 2023.

“Anche quest’anno la Regione Emilia-Romagna è al fianco della città di Cattolica e degli organizzatori di Dominate the Water – interviene il Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi -, un evento che porterà nella nostra riviera centinaia di persone per la spettacolare gara di nuoto in acque libere che vede protagonista Gregorio Paltrinieri, straordinario campione della nostra Regione, da anni protagonista nelle principali competizioni internazionali e da ultimo, delle Olimpiadi di Parigi. Dominate the water è un appuntamento di grande sport, che valorizza il mare, tratto identitario dell’ambiente emiliano-romagnolo, e la riviera, destinazione turistica per eccellenza. Dominate the Water rientra in un calendario di oltre 100 eventi sportivi, che nel corso di tutto il 2024 porteranno presenze, riconoscibilità e prestigio alla nostra Regione, sempre più Sport Valley italiana”.

“Per noi è un grande piacere che la Regione abbia deciso di riportare per il secondo anno consecutivo questo grande evento sportivo a Cattolica – commentano la Sindaca Franca Foronchi e il Vice sindaco e Assessore ai Grandi eventi Alessandro Belluzzi – E grazie a Gregorio Paltrinieri che, dopo averci fatto battere il cuore alle Olimpiadi, verrà a regalarci nuove emozioni. Dominate The Water è il quarto evento di altissimo profilo del cartellone sportivo della nostra città e la seconda manifestazione, assieme a Oceanman, di nuoto in acque libere. Un doppio appuntamento legato al nostro mare che certifica sempre più Cattolica come punto di riferimento nazionale e internazionale di questa disciplina. Come Amministrazione sosterremo sempre Dominate the water, un evento che anche quest’anno porterà una visibilità enorme a Cattolica. E questo grazie a un testimonial d’eccezione come Paltrinieri. Siamo pronti a dare il via a una nuova grande sfida nelle acque del nostro mare”.

La prima giornata di DTW si apre alle 8.30 con il ritrovo degli atleti al villaggio di Dominate the water in spiaggia del Tramonto. Alle 8.45, sono previsti gli accrediti e le punzonature. Alle 10.30, mezz’ora dopo il taglio del nastro, tutti sulla linea del via per la partenza della prima gara di 3 chilometri. A seguire, la cerimonia di premiazione. Stessa tabella di marcia anche il secondo giorno. Cambia solo la sfida che prevede un percorso pari a un miglio marino. L’evento si chiude con le premiazioni finali.

Il villaggio di Dominate the water non sarà solo il punto di partenza della sfida, ma anche un luogo di incontro e aggregazione e centro in cui si daranno vita a iniziative di educazione al riciclo finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale.

Dopo la prima tappa nella Regina, la carovana dei tritoni si sposterà a Senigallia (14/15 settembre), poi a Piombino (21/22 settembre) e infine a Mondello per il finale (12/13 ottobre).