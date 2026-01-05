Cattolica, torna AntìCatt: la mostra mercato in viale Bovio la seconda domenica di ogni mese

Cattolica torna a proporre un viaggio nel fascino senza tempo di oggetti unici di arte, storia e stile. Torna AntìCatt, la Mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage, arrivata alla terza edizione e diventata un punto di riferimento per gli operatori del settore, collezionisti e appassionati. AntìCatt si terrà ogni seconda domenica del mese (escluso dicembre) nel cuore della città, in viale Bovio, dalle ore 7.30 alle ore 18.30. Il primo appuntamento dell’anno sarà domenica 11 gennaio. portante Mostra Mercato”.

Ecco il calendario delle prossime date: 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile, 10 maggio, 14 giugno, 12 luglio, 9 agosto, 13 settembre, 11 ottobre, 8 novembre.