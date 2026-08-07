Cattolica, stop al vetro nelle ore notturne

Il nuovo provvedimento della Sindaca Foronchi è in vigore da venerdì 7 agosto e sarà operativo per la durata di 30 giorni, durante i quali l’asporto di bevande in vetro dalle 22 alle 6 sarà proibito . Oltre al divieto di vendita nell’area tra la ferrovia e il mare e nei parchi pubblici cittadini l’ordinanza n. 157 vieta l’abbandono di bottiglie in vetro nelle aree interessate. Per le violazioni sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro e, nei casi di reiterata inosservanza da parte degli esercizi e dei cittadini, potranno essere applicati ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

“Un’ordinanza finalizzata a prevenire situazioni di degrado urbano, tutelare la sicurezza e il decoro della città e limitare il consumo di alcolici nelle ore notturne, con particolare attenzione ai fenomeni di acquisto e consumo da parte di gruppi di giovani e minorenni oltre gli orari consentiti – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora alla polizia locale Claudia Gabellini – L’obiettivo è ridurre l’abbandono di bottiglie e vetri sulle aree pubbliche, preservando la qualità degli spazi urbani e la sicurezza di cittadini e visitatori. Le misure sono state adottate anche a seguito delle valutazioni condivise con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, delle segnalazioni della Polizia Locale e in condivisione con le associazioni di categoria e le forze dell’ordine ordine del territorio. Per noi la sicurezza è una priorità e continuiamo a lavorare per garantirla nella nostra città e territorio”.