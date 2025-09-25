Cattolica, stazione ferroviaria: la fine dei lavori fissata per giugno 2026

Nuova stazione ferroviaria, i lavori vanno avanti e Rfi annuncia la consegna della struttura riqualificata per giugno del prossimo anno. È quanto emerso nel corso dell’incontro svoltosi ieri mattina a Palazzo Mancini che ha visto da una parte la sindaca Franca Foronchi, l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni e i tecnici del Comune, dall’altra i rappresentanti di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana, con l’obiettivo di fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori alla stazione ferroviaria di Cattolica.