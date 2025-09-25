Cattolica, stazione ferroviaria: la fine dei lavori fissata per giugno 2026

Nuova stazione ferroviaria, i lavori vanno avanti e Rfi annuncia la consegna della struttura riqualificata per giugno del prossimo anno. È quanto emerso nel corso dell’incontro svoltosi ieri mattina a Palazzo Mancini che ha visto da una parte la sindaca Franca Foronchi, l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni e i tecnici del Comune, dall’altra i rappresentanti di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana, con l’obiettivo di fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori alla stazione ferroviaria di Cattolica.

Entro giugno 2026 non sarà solo riqualificato l’edificio principale della stazione ferroviaria, ma verrà anche completamente rifatta la piazza, che diventerà uno spazio moderno, funzionale e accogliente, capace di offrire un biglietto da visita di qualità a chi arriva a Cattolica in treno. Particolare attenzione sarà dedicata anche al parcheggio a servizio della stazione. Saranno inoltre installati due ascensori, che garantiranno l’accesso ai binari anche alle persone con difficoltà motorie, rendendo la stazione finalmente pienamente inclusiva e accessibile.

Di riqualificazione della stazione ferroviaria si parlava da tempo. Con l’amministrazione Gennari si è avuta un’accelerazione, tanto nel che nel 2021 il progetto, per un investimento di 8 milioni di euro, poi salito a 10 milioni, è stato presentato alla città. L’avvio dei lavori, inizialmente previsto per il 2022, si è invece avuto l’anno successivo.

«Si tratta di un intervento che la nostra città attendeva da molti anni – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore Alessandro Uguccioni -. L’area della stazione ferroviaria è infatti uno dei punti più strategici di Cattolica, sia per i residenti sia per i turisti, e meritava da tempo una riqualificazione complessiva. Con questi lavori restituiremo alla comunità una stazione moderna, sicura, accessibile e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze della mobilità contemporanea».