Cattolica. Spiagge sicure con i cani da salvataggio

Torna anche quest’anno a Cattolica il progetto “Cattolica Spiaggia Sicura”, un’iniziativa promossa da Spiagge di Cattolica in collaborazione con Cherry Bank e il patrocinio del Comune di Cattolica. L’obiettivo è sempre lo stesso: sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione e la sicurezza in spiaggia attraverso eventi educativi e coinvolgenti.

Dopo il successo del primo appuntamento del 18 giugno, il secondo evento è in programma per venerdì 25 luglio alle ore 16:30 presso l’Altamarea Beach Village – zona 105. Questa data non è casuale, ma coincide con la Giornata nazionale sulla prevenzione degli annegamenti.

I veri protagonisti della giornata saranno i cani da salvataggio in acqua, accompagnati dai loro operatori cinofili di scuole specializzate come l’Unità Cinofila di Soccorso in Acqua Pegasus di Porto Recanati e la Scuola Italiana Terranova di Pisa, quest’ultima capitanata da Marco Zaccagni.

A coordinare e supportare l’intero evento ci sarà il centro cinofilo “Io Mi Fido di Te”, un’organizzazione locale attiva nella formazione, nella promozione della relazione uomo-cane e nell’educazione alla sicurezza.

Durante il pomeriggio, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni pratiche di salvataggio in mare, con l’intervento di cani appositamente addestrati, tra cui Terranova, Labrador, Golden Retriever e Pastori Tedeschi. Verranno simulate situazioni reali di recupero in acqua, offrendo uno spettacolo emozionante e istruttivo per grandi e piccini. Sarà un’ottima occasione per conoscere da vicino il prezioso lavoro delle unità cinofile e per riflettere sull’importanza della prevenzione in mare.